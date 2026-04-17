【ファミリーマート】から、スイーツ気分で楽しめる「新作パン」が登場中。「くりーむパン」でおなじみの【八天堂】とのコラボで、朝食はもちろん、ランチやおやつなどさまざまなシーンで食べたくなりそうなボリューム感にも注目です。今回はそんな、冷やしておいしい「新作パン」をピックアップ。ファミリーマート限定品で、数量限定とのことなので、ぜひ早めにチェックしてみて