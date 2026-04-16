この記事は「まだ真価に気付かれていない？｜ロックスターが選んだフェラーリ412【前編】」の続きです。【画像】ロックバンド”ザ・フー”のピート・タウンゼントが選んだフェラーリ412（写真5点）412のことを大きな車だと思っている人は少なくないだろう。しかし、現代の標準から見れば大きすぎるとはいえず、全幅は1798mmに過ぎない。また、3ボックス・スタイルとガラス面積が大きいおかげで、たとえイギリスの狭いB級道路でも車