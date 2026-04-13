高岡の事故について続報です。坂田容疑者は事故の前、酒を飲んでいたとみられ、髙橋さんが車で迎えに行ったとみて警察が調べていることが、捜査関係者への取材で分かりました。坂田容疑者は警察の調べに対し黙秘しているということです。危険運転致死や救護義務違反の疑いで逮捕・送検された小矢部市浅地の会社員坂田百二郎容疑者（３３）。捜査関係者によりますと、坂田容疑者は酒を飲んだ状態で運転し事故を起こした可能