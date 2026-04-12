服の収納アイディアワードローブをムダなく活性化するためには、賢いクローゼット収納が必要不可欠。そこで手持ちの服を最大限に活用するアパレル関係者に、独自のルールを聞き込み調査。服好きならではのアイディアの数々が、実用とときめきを満たすクローゼットづくりのヒントに。編み目状のラックで通気性を重視「クローゼットのデッドスペースには、Tシャツやサーマル生地のトップスなど、ハンガーにかけると伸びやすいアイテ