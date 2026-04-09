3〜5月が旬の「たけのこ（筍）」。とれたて特有のシャキシャキとした食感やほんのりとした甘みがあるなど、水煮にはないおいしさが楽しめます。食卓に取り入れてみたいけど、どうやって調理していいか分からないという方もいるのでは？そこで、基本の茹で方をはじめ、和え物や炒め物、パスタなど、たけのこのおいしい食べ方をご紹介します！まずは基本の茹で方をチェック！ この投稿をInstagramで見る そいこ