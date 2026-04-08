守備中に“走者・大谷”と三塁ベース付近で談笑するシーンもあった【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）ブルージェイズ・岡本和真内野手は6日（日本時間7日）に本拠地でのドジャース戦に「4番・三塁」で先発出場。チームが2-14の大敗を喫した中でも、4打数2安打と活躍した。現役時代にNPB通算2038安打をマークし、引退後も名コーチとして鳴らした野球評論家・新井宏昌氏が分析する今季の岡本の見通しと