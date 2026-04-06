2026年4月5日、中国メディア・第一財経は、電動自転車が今年の国家買い替え補助金の対象から外れたことに加え、原材料高騰による一斉値上げが重なり、販売現場が深刻な苦境に直面していると報じた。記事は、広東省広州市の販売店オーナーの声として、国の補助金も地方独自の補助金もなくなり、店舗の月間売り上げが40％減少したと紹介。同省東莞市や上海市の販売店でも関係者から同様の声が聞かれたことが確認されたと伝えた。そし