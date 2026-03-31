リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象に、夫の歓送迎会シーズンにおける負担・本音についての調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うわ…えぐ…コチラが「飲み会で遅くなる」夫への妻のリアルなホンネTOP回答です（図解：4枚）夫が飲み会で遅い…妻は負担に感じてる？調査は2月12日・13日、フルタイムで勤務していない、30〜50代の既婚女性を対象にインターネットリサーチで実施。計500人から有効回答を得てい