「整理整頓の価値観が合わない」妻と夫の考え方に違い物が多い家庭では、いかに整理整頓して見栄えをすっきりとさせるかが大切ですよね。ところが、整理整頓の考え方が夫と合わないという人は意外と多いようです。たった一つの「置き場所の違い」が、日々のストレスにつながってしまうことも。ネット上に寄せられた、妻と夫の考え方の違いを見ていきましょう。【画像で見る】「整理整頓」で妻がストレス…？これが、「イライラす