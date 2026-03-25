「整理整頓の価値観が合わない」妻と夫の考え方に違い

物が多い家庭では、いかに整理整頓して見栄えをすっきりとさせるかが大切ですよね。ところが、整理整頓の考え方が夫と合わないという人は意外と多いようです。たった一つの「置き場所の違い」が、日々のストレスにつながってしまうことも。ネット上に寄せられた、妻と夫の考え方の違いを見ていきましょう。

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「手の届く場所」至上主義！ 出しっぱなしの夫たち

特に多く上がっていたのが、夫は何でも手の届く場所に置きたがるという声。「リモコン用のボックスがあるのに、夫はすぐに使えるようテーブルに置きっぱなし」「読みかけの本やよく使う物を全部手の届く場所に置くから、どうしても散らかった印象になるし、正直邪魔」「夫がルールを守ってくれないと、子どもも守らなくなるから毎日ストレス」といったコメントが上がっていました。

また、クローゼットの収納でも違いが出るようで、「夫はパズルみたいに隙間なく入れていくから、奥の物が取り出せない」「断捨離でも差が出るよ。私はあっさり捨てられる派で夫は残したい派だから、どんどん物が増えていく」などの声が寄せられています。

「注意しづらい…」 妻たちの葛藤と本音

その一方で、「夫なりに整理しているのは分かるから、頭ごなしに片付けてとは言えないんだよね」「見栄えは悪いけど、手の届く場所にあるのが楽なのは分かるから、注意しづらい」と様子見をしている人も。

干渉しないのが一番？ 行き着いた“諦めの境地”

「夫管理のエリアはもう干渉しないようにしてる」「いちいち気にしてたら疲れるだけ。害がないなら夫の整理整頓は『そういうもの』って割り切った方がいいよ」「諦めて、気付いたときは何も言わずに片付けてる」など、距離を取ることでストレスを減らす方法を選ぶ人も多いようです。

考え方の違いは簡単に解消できるものではないため、片付けに関しては諦めて他の事柄で頑張ってもらうなど、バランスを取るのが心の安定につながるかもしれませんね。