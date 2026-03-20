「このテープもってないですか？」「SIX HACK」でタッグを組んだ大森時生と酒井善三監督が手掛けるホラー映画『遺愛』（いあい）が６月に公開される。本作は、母親を介護する主人公をめぐる愛と呪いの物語。主人公の佳奈を山下リオが演じる。父の死を機に実家へ戻り、母の介護を始めた佳奈。親子の時間を取り戻すかのように献身的に介護をするが、次第に周囲で異変が起こり、違和感を覚えるようになる。佳奈と母は呪われているのか