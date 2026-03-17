「＆honey（アンドハニー）」が、ブランド初となるカラーシャンプーシリーズ『＆honey Colorful（アンドハニー カラフル）』を2026年3月19日（木）よりロフト・ドンキにて先行発売、4月15日（水）より全国発売する。■カラーの美しさをキープ日々のヘアケアでカラーの美しさを持続させるカラーシャンプーシリーズとして誕生。カラーをプラスする染色成分に加え、ブランドの特長であるハチミツ＊の保水力に着目した処方で、ダメージ