モナコ公国と自動車。この二つの単語が並ぶとき、我々の脳裏には反射的にグランプリの熱狂やエレガンスの極みが浮かび上がる。2026年夏、モナコのグリマルディ・フォーラムにて、この類稀なる関係性を130年にわたって紐解く壮大なエキシビション「Monaco & the Automobile, from 1893 to the Present Day（モナコと自動車、1893年から今日まで）」が開催される。【画像】約50台の歴史的車両で表現される、モナコと自動車の途切