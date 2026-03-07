自動車盗の被害が後を絶たない。今回、100台以上の高級車の窃盗に関わり逮捕された男性が取材に応じた。「ゲーム感覚」「敷居が低く誰でも出来る」「ハンドルロックはささやかな抵抗」――。犯人グループの実態に迫る。 ■オデッセイなど11台 合計2500万円相当が被害に 栃木県大田原市の自動車販売店「ホンダカーズ野崎」。ここで起きた“自動車盗”の様子を、防犯カメラが捉えていた。