歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflixでの中継に不満をもらす場面があった。オープニングトークで、「昨日のWBC」と6日に東京ドームで行われたWBC第1ラウンド、日本対台湾の試合について切り出した和田。「私さ、昨日早く帰ったんですよ。家帰ってテレビ