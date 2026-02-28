アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表され、公開29日間で興収22億4074万7860円、観客動員数134万3651人を突破し、2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』の興収22.3億円を超えた。【画像】これ配布するの！？『閃光のハサウェイ』新たな特典ミニ複製原画3枚セット1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて