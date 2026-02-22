人気アニメ「ザ・シンプソンズ」の正式な最終回が放送される日は来ないようだ。先日、第800話が放送されたところの同番組は、現在のところ放送終了の予定はないものの、もし終わりが決定しても、「普通のエピソード」で終了するつもりであると、企画・脚本・制作などを担当する「ショーランナー」のマット・セルマンが明かした。 【写真】2月15日の第800回にはビッグなゲストも登場した セルマンは「The W