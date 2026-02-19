¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ð£Ã¡Ë¤¬£³·î£¶Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤·¡¢Âç²ñ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸ÞÎØ¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¡Ê°ìÉô¶¥µ»¤ò½ü¤¯¡Ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¤«¹ñ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤ÏÃæÎ©¤Î¸Ä¿Í¤È¤·¤Æº£¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È