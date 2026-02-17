どんなインナーを仕込むかで、テイストチェンジが簡単にかなう深めのVネック。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白を使い、フレキシブルなアレンジを披露！キリッとした「えりつきのVネック」柄や質感、肌の見え方など、インナーに遊びを効かせることで、シャツのお堅さが緩和。きちんと感があるのに親しみもわく女性像へとアップデートが図れる。さらなる奥行きを感じさせるロゴというかくし味ブルーシャツ／マービン