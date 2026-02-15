ミラノ・コルティナ五輪は１４日未明（日本時間）、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、かつて福島県の南会津町や猪苗代町のスキー場で練習を重ねた平野歩夢選手（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位入賞した。４大会連続のメダル獲得は果たせなかったが、けが明けを感じさせない攻めの滑りに、町民たちからは惜しみない拍手が送られた。平野選手は、１月中旬のワールドカップ（Ｗ杯）で複数箇所を骨折し五輪出場が