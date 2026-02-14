母子家庭が過去30年で約1.5倍に増えたと言われる現代。しかし、シングルマザーの恋愛や再婚には、今なお高いハードルが立ちはだかります。「夫は私よりも、娘と年齢が近いんです」。そう語るメグミさん（49）も、ひと回り以上年下の男性との再婚に揺れたひとりです。義母からの反対、「多感な娘は受け入れてくれるのか？」という葛藤。いくつもの障壁を乗り越え、彼女がいかにして周囲の心配を「凌駕する幸せ」を掴み