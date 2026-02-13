台湾の頼清徳総統が、フランスメディアの取材に対して、中国が台湾を武力によって統一した場合、日本やフィリピンが次のターゲットになるとの考えを示しました。台湾総統府によりますと、頼清徳総統が12日までにフランスの通信社「AFP」の取材に応じたということです。その中で頼総統は、「中国が台湾を武力によって統一した場合、中国の野心はとどまらず、次に脅威にさらされるのは日本やフィリピン、インド太平洋地域のほかの国