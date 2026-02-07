関連画像弁護士ドットコム

「私の恵方巻きがない」6人家族なのに5人分買ってきた鬼義母が話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「義母の陰湿な嫌がらせThreadsに投稿された悲痛な訴えが話題になった
  • 節分の日に義母が、6人家族なのに5人分の恵方巻きを買って訪ねてきたそう
  • 義母の「特定の家族の食べ物だけ買ってこない」はハラスメントと弁護士
