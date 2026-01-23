ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃を受け、ウクライナのエネルギー相は22日、侵攻開始以来「電力システムが最も困難な状況にある」と訴えました。地元メディアによりますと、ウクライナのエネルギー相は22日、ロシアが侵攻を開始した2022年以来「電力システムにとって最も困難な1日になった」と明かしました。ウクライナでは今月、ロシア軍によるエネルギー施設への大規模な攻撃が相次ぎ、各地で電力不足が深刻化しています。