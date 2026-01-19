「気張らずキレイで着膨れしない」黒ワンピースラクするためではなく「気張らないオシャレ」をかなえるために選びたい洗練された心地よさ。スタイルアップを約束する立体フォルムや、１枚で絵になる異素材の質感。 見た目はシンプルでも最短でキレイへ近づける「長所のあるデザイン性」にフォーカス。腰から下にふくらみを持たせた立体フォルム黒えりつきワンピース／styling/（styling/ ルミネ新宿１店）メリハリがつくのに肉感は