無印良品を展開する良品計画から、「MUJI Labo」2026年春夏シーズンアイテムが登場。簡素でありながら引け目を感じさせない価値観を軸に、素材の力と丁寧なものづくりで日常を豊かに彩るコレクションが揃います。日本の伝統素材や環境配慮型素材を取り入れたラインアップは、着る人の個性を静かに引き立てる存在。未来の無印良品へとつながる実験的な挑戦を、この春夏スタイルで体感してみてください♡ 素材が語る、MU