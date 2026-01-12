栃木県立高校の生徒が別の生徒を暴行する動画がSNSで拡散されたのと同じような問題が大分や熊本などでも発生、全国各地に飛び火している。2026年1月12日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はSNS拡散問題の背景などを取り上げた。司法で決着をつける動きが加速暴力動画拡散問題は全国規模になっており、文科省は今週全国の教育長らを集めて緊急会議の開催を予定している。コメンテーターでノンフィクションライター