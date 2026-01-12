栃木県立高校の生徒が別の生徒を暴行する動画がSNSで拡散されたのと同じような問題が大分や熊本などでも発生、全国各地に飛び火している。2026年1月12日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はSNS拡散問題の背景などを取り上げた。

司法で決着をつける動きが加速

暴力動画拡散問題は全国規模になっており、文科省は今週全国の教育長らを集めて緊急会議の開催を予定している。コメンテーターでノンフィクションライターの石戸諭さんは「この話は基本的には暴力事件じゃないですか。司法で決着をつけるんだという動きが加速しているのは、基本的にいいことだと思う」と話した。

MCの谷原章介さんが「やっぱり学校としては校内で穏便に外に出したくないというバイアスの力が働くということですか」と聞くと、石戸さんは「そうなりかねないけど、時代が変わってきているのだから、少なくともいじめや暴力事案に関してはどんどん学校も外に開いていきますよ、警察も入れていきますよという方向性にしていくというのが一つの流れです。そういうメッセージを発信していくというのが教育現場に求められているし、（訴えが）隠されるかもとか（被害にあっていると）言えないとかいう動きも少しは減っていきますよね」と話した。

動画のネット投稿では被害者を守れない

さらに石戸さんは「本当に被害者を守りたい、加害者を罰したいと思うなら、ネットよりも警察や行政に相談できるんだ、その方が確実なんだというメッセージをいかに発信していくかが問われてくる」と話した。

それに対し谷原さんは「わかりやすくここに相談に行けばいいんだというところを知らないんだよね、俺。カズさん知ってる？」とコメンテーターのカズレーザーさんに聞くと、「学校の先生に相談して問題が解決した経験はあまりない。そのような経験をしてない保護者は結構いると思う。だから、うちの自治体、県や市はこれだけいじめがあって、これだけ警察にも動いてもらいましたとちゃんとアピールできた方が信頼につながるのではないか」と話した。

石戸さんは「今まではいじめが少ないというのがウリだったが、いじめをちゃんと処理します、暴力事案として処理していますというメッセージを発信していかなければいけない時代になった」と話した。

