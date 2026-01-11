ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションは、ジュエリーの美学をバッグに落とし込んだ、まさにアートのような世界観が魅力。ローマ発メゾンの卓越したクラフツマンシップと、モダンかつタイムレスなフォルムが融合し、日常の装いに洗練を添えます。中でも注目は、アイコニックなセルペンティを再解釈した新作バッグたち。ジュエリーの輝きを思わせる色彩と造形が、春夏スタイルを格上げしてく