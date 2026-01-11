ブルガリのバッグが主役♡2026年春夏セルペンティ新作コレクション
ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションは、ジュエリーの美学をバッグに落とし込んだ、まさにアートのような世界観が魅力。ローマ発メゾンの卓越したクラフツマンシップと、モダンかつタイムレスなフォルムが融合し、日常の装いに洗練を添えます。中でも注目は、アイコニックなセルペンティを再解釈した新作バッグたち。ジュエリーの輝きを思わせる色彩と造形が、春夏スタイルを格上げしてくれます♡
ハイクラフトが映える春夏
本コレクションは「ハイクラフト」をテーマに、ブルガリを象徴する「セルペンティ」「ディーヴァドリーム」「トゥボガス」の美学をレザーグッズで表現。
クリエイティブディレクター、メアリー・カトランズの手により、ジュエリーとバッグを結ぶ美的シグネチャーへと昇華されています。
季節感と永続的な美しさを併せ持つデザインは、現代女性のライフスタイルに自然に寄り添います。
セルペンティ新章の魅力
注目の「セルペンティクオーレ1968」は、ハート型シルエットとしなやかなスネークフォルムのメタリックハンドルが印象的なイットバッグ。
2026年2月発売予定のライトアメシストカラーは、上品で華やかな存在感を放ちます。
また、よりコンパクトな「セルペンティクオリチーノ」は、ロイヤルルビーやダスティピンクなど宝石のようなカラーで登場。日常の装いにジュエリーライクなアクセントを添えてくれます。
商品ラインナップ詳細
価格：337,700円
295374
セルペンティバッグ
カーフ/ロイヤルルビー
サイズ：W15×H10×D3.5cm
発売中
価格：337,700円
295418
セルペンティバッグ
カーフ/ダスティピンク
サイズ：W15×H10×D3.5cm
発売中
価格：337,700円
295419
セルペンティバッグ
カーフ/サンビームシトリン
サイズ：W15×H10×D3.5cm
2026年4月発売予定
価格：676,500円
295311
セルペンティバッグ
カーフ/ライトアメシスト
サイズ：W20.5×H14.5×D4.3cm
2026年2月発売予定
ジュエリーのような存在感
ブルガリの2026年春夏バッグコレクションは、持つだけで心が高鳴るジュエリーのような存在。
セルペンティの象徴的なフォルムと、計算し尽くされたカラーリングが、日常のコーディネートを一段と華やかに演出します。
タイムレスでありながら今の気分にも寄り添うデザインは、長く愛せる一生もの。特別な季節の始まりに、自分らしさを託す一品を選んでみてはいかがでしょうか♡