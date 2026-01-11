ブルガリのバッグが主役♡2026年春夏セルペンティ新作コレクション

ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションは、ジュエリーの美学をバッグに落とし込んだ、まさにアートのような世界観が魅力。ローマ発メゾンの卓越したクラフツマンシップと、モダンかつタイムレスなフォルムが融合し、日常の装いに洗練を添えます。中でも注目は、アイコニックなセルペンティを再解釈した新作バッグたち。ジュエリーの輝きを思わせる色彩と造形が、春夏スタイルを格上げしてくれます♡

ハイクラフトが映える春夏

本コレクションは「ハイクラフト」をテーマに、ブルガリを象徴する「セルペンティ」「ディーヴァドリーム」「トゥボガス」の美学をレザーグッズで表現。

クリエイティブディレクター、メアリー・カトランズの手により、ジュエリーとバッグを結ぶ美的シグネチャーへと昇華されています。

季節感と永続的な美しさを併せ持つデザインは、現代女性のライフスタイルに自然に寄り添います。

セルペンティ新章の魅力

注目の「セルペンティクオーレ1968」は、ハート型シルエットとしなやかなスネークフォルムのメタリックハンドルが印象的なイットバッグ。

2026年2月発売予定のライトアメシストカラーは、上品で華やかな存在感を放ちます。

また、よりコンパクトな「セルペンティクオリチーノ」は、ロイヤルルビーやダスティピンクなど宝石のようなカラーで登場。日常の装いにジュエリーライクなアクセントを添えてくれます。

商品ラインナップ詳細

価格：337,700円

295374

セルペンティバッグ

カーフ/ロイヤルルビー

サイズ：W15×H10×D3.5cm

発売中

価格：337,700円

295418

セルペンティバッグ

カーフ/ダスティピンク

サイズ：W15×H10×D3.5cm

発売中

価格：337,700円

295419

セルペンティバッグ

カーフ/サンビームシトリン

サイズ：W15×H10×D3.5cm

2026年4月発売予定

価格：676,500円

295311

セルペンティバッグ

カーフ/ライトアメシスト

サイズ：W20.5×H14.5×D4.3cm

2026年2月発売予定

ジュエリーのような存在感

ブルガリの2026年春夏バッグコレクションは、持つだけで心が高鳴るジュエリーのような存在。

セルペンティの象徴的なフォルムと、計算し尽くされたカラーリングが、日常のコーディネートを一段と華やかに演出します。

タイムレスでありながら今の気分にも寄り添うデザインは、長く愛せる一生もの。特別な季節の始まりに、自分らしさを託す一品を選んでみてはいかがでしょうか♡