ワードローブをムダなく活性化するためには、賢いクローゼット収納が必要不可欠。そこで手持ちの服を最大限に活用するアパレル関係者に、独自のルールを聞き込み調査。服好きならではのアイディアの数々が、実用とときめきを満たすクローゼットづくりのヒントに。かさばることも多い「バッグの収納アイディア」毎朝つい同じものを手にしてしまいがちなバッグ。デザインのほかに用途や実用性を基準に収納すれば、その日の予定に最適