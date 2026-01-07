店舗型風俗店の摘発が止まらない店舗型風俗店の摘発が相次いでいる。’25年12月３日、川崎・堀之内のソープ『DOLCE（ドルチェ） 川崎校』と『QUALITY（クオリティ）』の実質的経営者が売春防止法違反で逮捕された。女性従業員が売春することを知りながら場所を提供した容疑だ。だが、背景には匿名・流動型の大規模スカウトグループ『アクセス』が女性従業員をあっせんしているという警視庁からの情報提供があったという。警察は11