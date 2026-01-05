大人気コミック『SAKAMOTO DAYS』（集英社）の実写映画（’26年４月29日公開）で主演を務める『Snow Man』の目黒蓮（28）。公開に先駆け、’25年12月10日には主人公・坂本太郎の“ふくよかな姿”でのアクションシーンが解禁され、大きな話題となっている。俳優として、ドラマや映画に引っ張りだこの存在となった目黒だが、制作陣からは厚い信頼を得ているようだ。福田監督「目黒蓮は絶対に作品を裏切らない」今回、目黒が演じる坂