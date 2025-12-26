きのう夜、名古屋市緑区で男性が何者かに背中を刃物で刺され、警察が殺人未遂の疑いで捜査しています。きのう午後8時40分ごろ緑区滝ノ水の路上で「仕事仲間が刺された」と110番通報がありました。警察によりますと、緑区の自営業の35歳の男性が何者かに刃物で背中をさされ病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあり、会話もできたということです。男性は事件当時、車から降りて1人で配達の仕事をしていて、刺された後、同僚にスマ