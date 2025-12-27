■第70回有馬記念（GI）枠順2025年12月28日（日）5回中山8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）1-2 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星）2-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）2-4 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）3-5 レガレイラ（牝4 C.ルメール）3-6 メイショウタバル（牡4 武豊）4-7 サンライズジパング（牡4 鮫島克駿）4-8 シュヴァリエローズ