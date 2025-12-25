西東京市の住宅で母親と子ども合わせて4人が死亡し、その後、母親が借りているマンションで殺害されたとみられる男性が見つかった事件。母親と男性は交際関係にあったとみられていますが、24日、新たに男性の死因は「出血性ショックの疑い」であることが分かりました。■西東京と練馬“2つの事件”の接点は亡くなった会社員の中窪新太郎さん（27）。成人式の際に撮影された写真です。24日、雨が降りしきる東京・練馬区の現場では…