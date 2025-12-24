今回は、「東北サファリパーク サル劇場」公式から届いた、とある動画を紹介します。何かと慌ただしい年の瀬に、思わず吹き出しちゃうほっこり動画。被写体は、こちらです!!この被写体、いったい何なのか分かりますか? ある動物の後ろ姿なのですが……、正解は、ニワトリの椿ちゃんのお尻です! もっと見たい!という方もいらっしゃると思いますので、動画でたっぷりご覧ください!多くは語りません。ただ目の前に可愛いお尻があった