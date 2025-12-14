お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、本気で「おもんない」という男性コンビについて語る場面があった。13日に開催された「女芸人No.1決定戦THEW2025決勝」の総括をする企画。そこで「エルフ」の1本目の漫才について「最後のシャンパンコールとか“ヘイ!”って飛びながら写真撮るくだりを最初に振ってたけど、稚拙すぎる。“漫才コントでこんなんあった方が受かりやすいや