演劇の街・下北沢に、冷たい夜風が吹き抜ける――。とある夜、都内にある劇場の楽屋口周辺に出待ちのファンや関係者の姿があった。あたりは静かな夜の闇に包まれていたが、そこだけ女優・小泉今日子（59）の登場を待つ、独特の熱気があった。この日、上演されていたのは作・演出を岩松了（73）が手掛ける舞台『私を探さないで』。共演には勝地涼（39）、そして飛ぶ鳥を落とす勢いの河合優実（24）らが名を連ねる話題作だ。座長を務