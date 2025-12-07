¡Ú¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¶äºÂ¡Û¤ÎÄ«¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î ¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²È¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¡£14³¬¤Ë¤¢¤ë¹­¤¤Áë¤«¤é¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ä¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ê¤ÉÅìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ä«¤«¤é·Æ¤¦¤Ò¤È¤È¤­¤Ç¤¹¡£¡Ã12»þ¤Þ¤Ç¤ÈÄ¹¤¤Ä«¿©»þ´Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢£³¼ï