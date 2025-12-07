ÅÔ²ñ¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¤ÎÄ«¿©¤ò¡£¡Ú¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¶äºÂ¡Û¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹Ä«¤Î¤Ò¤È»þ
¡Ú¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¶äºÂ¡Û¤ÎÄ«¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î ¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²È¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¡£14³¬¤Ë¤¢¤ë¹¤¤Áë¤«¤é¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ä¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ê¤ÉÅìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀÜµÒ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ä«¤«¤é·Æ¤¦¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡Ã12»þ¤Þ¤Ç¤ÈÄ¹¤¤Ä«¿©»þ´Ö
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¤ÎÄ«¿©¤Ï¡¢£³¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡ÊÏÂÄê¿©¡Ë¡×¡¢¡Ö¥«¥·¡¼¥¿¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥Ä«¿©²ñ¾ì¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×
Ä«¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï7»þ¤«¤é12»þ¡ÊL.0.11»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ«¿©¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¥Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿
º£²óÍøÍÑ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤¯¤ï¤¨ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ì¹â¤¤¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ö¿¹JP¥¿¥ï¡¼¡×¡Ê325m¡Ë¤ä¿·´´Àþ¡¢7»þ²á¤®¤ËÅìµþ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ¥¸Í¡¦½Ð±À¡×¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿·¶¶Â¦¤ÎÄ¯Ë¾
¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Î¸«¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤â¤¢¤ê¡¢Ëè²ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò»ØÄê¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÆÃ¿§¤Ç¤¹¡£
¡Ã¸·ÁªÁÇºà¤Ç³Ú¤·¤àÏÂÄê¿©
º£²ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡ÊÏÂÄê¿©¡Ë¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥«¥·¡¼¥¿¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤È·Ú¤á¤ÎÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªµû¤ä¿§¤É¤êË¤«¤Ê¤ªÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤Î¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤Ç¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤È¶¦¤Ë¤ªÂå¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡ÊÏÂÄê¿©¡Ë¡×¡ï3,630
¹Èºú¤ÏÌÀ¼£39Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡ÖÄÔÌî¡×¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Ë½§»Ô¾ì¤ÎÉÊ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÆù¸ü¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤È±öÌ£¤¬¤ä¤ä¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÈÓ¤È¤È¤â¤Ë¤Û¤ªÄ¥¤ë¤ÈÀäÌ¯¤Î±ö²Ã¸º¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¿©´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¥¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡Öºú¤Î±ö¾Æ¤¡×
¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÅìÂ¼»³»Ô¤Î¡ÖÊÝÃ«Ç¼Æ¦¡×¤Ï¡¢¼·ÎØ¤ÇÃº²Ð¤ò¤ª¤³¤·Ç¼Æ¦¶Ý¤ÎÈ¯¹Ú³èÆ°¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÃº²ÐÂ¤¤ê¡×¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡£»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¤ªÆ¦Éå¤ä½Ð½Á¤Î¸ú¤¤¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª¤Ê¤É¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¥Åìµþ¤ÎÇ¼Æ¦¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌ£
Çß¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëµª½£¤ß¤Ê¤ÙÄ®¤Ç¡¢ÂçÀµ10Ç¯¡Ê1921Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÇßÇÀ²È¡Ö»ûÃ«ÇÀ±à¡×¤ÎÇß´³¤·¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÒ¤±¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÀÌ£¡£ÌÀÂÀ»Ò¤ä¤ªÄÒÊª¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤â¤½¤í¤¨¤Þ¤¹
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¤ä¹È¿ÄÂçº¬¤Ê¤É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥é¥À¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÏÂÉ÷¤ÎÍ®»Ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥ÏÂ¿©¤Ë¤â¥µ¥é¥À¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¤Î£³¤ÄÀ±ò¿Å¹¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤¹¤ë°ÂÀ¯¸µÇ¯¡Ê1854Ç¯¡ËÁÏ¶È¤Î¡Ö´Ý»³³¤ÂÝÅ¹¡×¤Î³¤ÂÝ¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¥ÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞ¡Ö´Ý»³³¤ÂÝÅ¹¡×¤Î³¤ÂÝ
¢¥Âç¤¤Ê¤Ï¤Þ¤°¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÌ£Á¹½Á¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Êµ¤Ê¬
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡ÊÏÂÄê¿©¡Ë¡×¡£°ìÉÊ¤º¤Ä¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ã¸ÄÀÇÉ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤È¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤¬ÈþÌ£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó£³¼ïÎà¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¶Ì»Ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¥µ¥é¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¤Î¤ªÂå¤ï¤ê¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡×¡ï3,630
²«¿È¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ï·Á¤âÆÈÆÃ¡£¶Ì»Ò¤Ï°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ë¤¢¤ë»°±É·ÜÍñ¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤²¤ÄÇ»¸üÍñ¡×¤ò»È¤¤¡¢¥Õ¥ï¥È¥í¤ÎÈ¾½Ï¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤â¤·¤¯¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£²«¶âÆÚ¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æù¤ÎÌ£¤È¤â¤ËßîÀ½¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¥È
¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤Ï£³¼ïÎà¡£¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÇÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È¡¢ËªÌª¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¡Ö¥¨¥¯¥á¥Ã¥¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾®Çþ¤ÎÌ£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ö³Ñ¿©¥Ñ¥ó¡×¡£¤ªÂå¤ï¤ê¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ²¹¤«¤¤¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥á¥¾¥ó¥«¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥ó£³¼ïÎà
¥¢¥¹¥Ñ¥é¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥³¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥é¥À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸ÕËã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä
º£²ó¤ÏÏÂ¿©¤ÈÍÎ¿©¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£Ï·ÊÞ¤äÌ¾Å¹¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ä«¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ú¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¶äºÂ¡Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGINZA CASITA¡Ê¶äºÂ¥«¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¡£14³¬¤«¤éÅÔ²ñ¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ä«¤Î¤Ò¤È»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§ÅòÀî¥«¥ª¥ë»Ò¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¶äºÂ¡¡https://www.celestinehotels.jp/ginza/¡ä