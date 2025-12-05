【プレゼント応募期間：2025年12月5日（金）18:00 〜2025年12月19日（金）17:59迄】ブランド累計販売数3,200万個*1突破のヘアケアブランドplus eau（プリュスオー）から、春の訪れを感じさせる限定フレグランス「サクラの香り」が登場。2025年11月27日（木）より「リポアシャンプー＆トリートメント」「リポアオイル」「ポイントリペア」が、限定デザインと香りを纏って発売されます。“桜シリーズ”の限定フレグランスを、編集部