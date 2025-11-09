任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』のカービィとワドルディがかわいい美味しいスイーツになりました♪「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」、可愛いカービィたちをおやつにしちゃおう。☆表情がかわいい『食べマスモッチ星のカービィ2025」をチェック！（写真4点）＞＞＞「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたバンダイのキャラクター和菓子ブランド。餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を