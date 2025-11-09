【星のカービィ】うるうるお目め☆キュートなお顔の「食べマスモッチ」
任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』のカービィとワドルディがかわいい美味しいスイーツになりました♪ 「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」、可愛いカービィたちをおやつにしちゃおう。
☆表情がかわいい『食べマスモッチ 星のカービィ2025」をチェック！（写真4点）＞＞＞
「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたバンダイのキャラクター和菓子ブランド。餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現しており、フォトジェニックでとってもキュートなのが魅力のひとつ。
美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして”かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子です・
そんな「食べマスモッチ」シリーズに、『星のカービィ』が新登場！
「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」は、にっこりしていたりしょんぼりしている「カービィ」とすやすや眠っていたりウインクしている「ワドルディ」の表情豊かなアソート。どの顔の子に出会えるか、わくわくしますね♪
味は「カービィ」がカスタード味餡、「ワドルディ」がキャラメル味餡。
もちもちぷにぷにの食感が特長で、食べても眺めても癒しになりそう♪
表情はそれぞれ4種類。
展開は、2025年11月11日（火）より全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて予定されています。
かわいい美味ししい『星のカービィ』を、ぜひご賞味あれ。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
☆表情がかわいい『食べマスモッチ 星のカービィ2025」をチェック！（写真4点）＞＞＞
「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたバンダイのキャラクター和菓子ブランド。餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現しており、フォトジェニックでとってもキュートなのが魅力のひとつ。
美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして”かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子です・
「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」は、にっこりしていたりしょんぼりしている「カービィ」とすやすや眠っていたりウインクしている「ワドルディ」の表情豊かなアソート。どの顔の子に出会えるか、わくわくしますね♪
味は「カービィ」がカスタード味餡、「ワドルディ」がキャラメル味餡。
もちもちぷにぷにの食感が特長で、食べても眺めても癒しになりそう♪
表情はそれぞれ4種類。
展開は、2025年11月11日（火）より全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて予定されています。
かわいい美味ししい『星のカービィ』を、ぜひご賞味あれ。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.