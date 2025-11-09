（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』のカービィとワドルディがかわいい美味しいスイーツになりました♪　「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」、可愛いカービィたちをおやつにしちゃおう。

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたバンダイのキャラクター和菓子ブランド。餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現しており、フォトジェニックでとってもキュートなのが魅力のひとつ。
美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして”かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子です・

そんな「食べマスモッチ」シリーズに、『星のカービィ』が新登場！
「食べマスモッチ 星のカービィ 2025」は、にっこりしていたりしょんぼりしている「カービィ」とすやすや眠っていたりウインクしている「ワドルディ」の表情豊かなアソート。どの顔の子に出会えるか、わくわくしますね♪

味は「カービィ」がカスタード味餡、「ワドルディ」がキャラメル味餡。
もちもちぷにぷにの食感が特長で、食べても眺めても癒しになりそう♪

表情はそれぞれ4種類。
展開は、2025年11月11日（火）より全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて予定されています。

かわいい美味ししい『星のカービィ』を、ぜひご賞味あれ。

