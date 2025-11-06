ソフトバンクの牧原大成内野手（３３）が６日にみずほペイペイドームを訪れた。プロ１５年目で初めて規定打席に到達した牧原大は打率３割４厘をマークし首位打者を獲得。故障者が続出したホークスにおいて、開幕からＣＳファイナルステージ、日本シリーズと１０月末までシーズンを駆け抜けた。フル稼働の代償は大きく、今月１５、１６日に行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（東京ドーム）