スポニチスポニチアネックス

和田アキ子に嘘のメアドを教えて泣かせた過去 有吉弘行が回顧

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 有吉弘行が2日のラジオで、和田アキ子とのエピソードを明かした
  • 嘘のメールアドレスを教えたところ、カンニング竹山から怒りの電話が
  • 「アッコさんが今、悔しいって泣いてる」との内容だったという
記事を読む

おすすめ記事

  • 滋賀県の三日月知事
    滋賀県の三日月大造知事、インスタになりすましアカウント二つ…不審サイト接続で「注意喚起」 2025年10月30日 9時9分
  • スポニチ
    堺雅人、驚異のセリフ覚えの秘けつ「あまり高望みせず…」阿部寛が驚き「間違えているところ見たことない」 2025年10月31日 12時55分
  • 日本一を決めチームメートと喜ぶ柳田悠岐
    【ソフトバンク】柳田悠岐が語った思い「小久保監督になって何も貢献できてなかったので」 2025年10月31日 0時35分
  • スポニチ
    「ばけばけ」脚本家ふじきみつ彦氏はイクメン、朝4時起きで朝ドラ執筆＆育児両立「子どもといる時間に…」 2025年10月27日 7時0分
  • バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは10月31日、自身のInstagramを更新。ダウン症の姉・未知子さんと兄・太郎さんのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：高嶋ちさ子さん公式Instagramより）
    「本当にふざけた家族」高嶋ちさ子、ダウン症の姉＆兄の顔出し2ショットに反響「みっちゃん怒ると思う」 2025年10月31日 12時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得