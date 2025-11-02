ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 和田アキ子に嘘のメアドを教えて泣かせた過去 有吉弘行が回顧 有吉弘行 和田アキ子 カンニング竹山 ラジオの話題 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 和田アキ子に嘘のメアドを教えて泣かせた過去 有吉弘行が回顧 2025年11月2日 20時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 有吉弘行が2日のラジオで、和田アキ子とのエピソードを明かした 嘘のメールアドレスを教えたところ、カンニング竹山から怒りの電話が 「アッコさんが今、悔しいって泣いてる」との内容だったという 記事を読む おすすめ記事 滋賀県の三日月大造知事、インスタになりすましアカウント二つ…不審サイト接続で「注意喚起」 2025年10月30日 9時9分 堺雅人、驚異のセリフ覚えの秘けつ「あまり高望みせず…」阿部寛が驚き「間違えているところ見たことない」 2025年10月31日 12時55分 【ソフトバンク】柳田悠岐が語った思い「小久保監督になって何も貢献できてなかったので」 2025年10月31日 0時35分 「ばけばけ」脚本家ふじきみつ彦氏はイクメン、朝4時起きで朝ドラ執筆＆育児両立「子どもといる時間に…」 2025年10月27日 7時0分 「本当にふざけた家族」高嶋ちさ子、ダウン症の姉＆兄の顔出し2ショットに反響「みっちゃん怒ると思う」 2025年10月31日 12時35分