日米両政府は２８日、７月の日米関税合意で約束した５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資について、事業主体の候補企業と事業内容をまとめた「共同ファクトシート」を発表した。三菱重工業や東芝など大手企業が名を連ね、エネルギーやＡＩ（人工知能）関連など総額３９００億ドル（約６０兆円）余りが盛り込まれた。日本側は早期実施へ向けた検討を本格化させる。◇日米間の投資に関する共同ファクトシート今般のトランプ大