体の内側と外側、両方から“美”を育てるミクスチャーボディケアブランド「BodiFul Lab.（ボディフルラボ）」から、待望の新作ヒップアップガードル「シェイプヒップ」が登場します。3Dヒップシェイプ構造や遠赤外線プリントなど、最新技術を詰め込んだ機能性が魅力。めくれにくく、心地よくフィットする設計で、毎日のボディメイクを快適にサポートしてくれます。 BodiFul Lab.の「ガードル」で理想のヒ