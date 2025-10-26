美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド CipiCipi（シピシピ）が、新作リップ「デューイフィルムティント R」の発売を記念して、期間限定POPUPストアを東京・渋谷ロフトにて10月24日（金）～11月6日（木）オープン♡先行発売のほかノベルティや連動キャンペーンも充実。コスメ好きなら見逃せない、ブランドの世界観をたっぷり体験できるスペシャルな6日間です