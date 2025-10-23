「恋愛関係にあった」と主張「被告人は私より年上です。家族もいる40歳を超えた男性が、SNSで知り合った15歳の子どもに欲情することについて、私はまったく理解できません。子どもを性的対象として見ることは異常であり、心の底から気持ち悪いです。未熟で正しい判断ができない子どもに、性行為に及ぶ被告人を軽蔑します」自殺願望があった女子高生Aさんを、「いっしょに死のう」と誘い出し、４日間にわたって連れ回した住中隼（す